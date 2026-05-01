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El Cabildo infantil demanda seguridad

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
El Cabildo infantil demanda seguridad

CIUDAD VALLES.- Tomó protesta y sesionó el Cabildo infantil en Valles con propuestas sobre seguridad y la educación. 

Presumiendo elocuencia y preparación en sus temas, los cabilderos de primaria que formaron el Cabildo de este año, en conmemoración del día del niño, tomaron protesta como el cuerpo de Gobierno de Valles este 30 de abril. 

El alcalde de Valles les tomó la protesta al presidente Lionel Rangel Medina, a la síndico Julia Bautista Godínez y Héctor Raymundo Santana Medina. 

Así como también a los regidores Pablo Ernesto Villarreal, Kimberly Tototzintle, Valentina Acuña González, Romina Ibarra Bolaños, Sebastián Ortega Mireles, Santino Mateo Pérez Martínez, Karla Elizabeth Espinoza Martínez y Carlos Daniel Pérez Loera.

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