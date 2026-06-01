El cosplay y anime, espacios de libertad
Exponen artículos relacionados con el manga, anime, ciencia ficción y el rock
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CIUDAD VALLES.- Efectuaron la primera expo de anime en Valles, como un espacio para la libertad y la elección.
La tarde de este domingo 31 de mayo, en un salón de la calle Juárez, la organización Eva Expo Valles organizó una exposición de artículos relacionados con el manga, el anime, la ciencia ficción, el rock y elementos de la cultura pop, a cargo de Alberto Esquivel, quien dijo que el de este fin de semana es el primer evento de dos que llevan a cabo al año.
El organizador dijo que estos espacios sirven de escaparate y de punto de reunión de fanáticos de estas manifestaciones culturales e invitó a los que no conocen estas exposiciones, como la de este domingo, llamada "Bazar Friki" (del inglés "fenómeno") porque muchos de los jóvenes se sienten atraídos por estas culturas y subculturas y sus padres o tutores no se han enterado. Recomendó no prejuiciar a los que gustan del cosplay o de los animes, sino conocer este mundo más a fondo.
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