El Covid-19 golpea a hoteleros de Catorce

Matehuala.- Los hoteleros de Real de Catorce están siendo afectados por la epidemia del coronavirus Covid-19 ya que se cancelaron todas las reservaciones que se tenían para esta Semana Santa.

En entrevista, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de este municipio, Martín Mora Campos, dijo que la pandemia está afectando a todos los compañeros, algunos de los cuales mejor optaron por cerrar sus hoteles de manera temporal.

Hay algunos hoteles que se encuentran abiertos con la esperanza de que llegue algún turista y bajo las normas de la Secretaría de Salud se tienen que sanitar desde la puerta de entrada y todo el interior del hotel.

Dice Mora Campos que esto es un fuerte golpe para todos los que se dedican a la hotelería, y recordó que el año pasado fue muy bueno porque del lunes al miércoles santo la ocupación hotelera estaba al 70 por ciento y del Jueves Santo al Domingo de Resurrección alcanzó el 100 por ciento.

Mencionó el dirigente de los hoteleros catorcenos, que en cuanto a las reservaciones de los hoteles y que fueron cancelados se han estado haciendo los reembolsos, pero otros más los dejaron abiertos para otra ocasión.

Expresó que la Secretaría de Turismo Federal, ordenó no recibir más de un 15% de la capacidad de los hoteles, pero aquí no se está aplicando porque no hay turismo.