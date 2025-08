El evento político más extraño de la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Lo que para muchos sería suicidio político no asistir a un evento donde está de invitada la esposa del Gobernador y senadora de la República, Ruth González Silva, para David Medina Salazar fue un acto de separatismo, ante las machincuepas siniestras de Ricardo Gallardo Cardona.

Ayer al mediodía, en el gimnasio -auditorio del Tecnológico Nacional de México, el DIF estatal, a cargo de Virginia Zúñiga Maldonado y, en Valles, de la exmedinista y hoy tecmorra, Rebeca Robledo González, organizó la entrega de 170 tinacos, 600 kits menstruales y 356 láminas para techumbre y, de acuerdo con el protocolo, la invitada a la ceremonia -a donde asistieron 800 personas- era Ruth González Silva, senadora por el Partido Verde y consorte del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien llegó retrasado una hora, porque venía de Tamazunchale.

La muchedumbre conversa

Entre el público había líderes cañeros, exfuncionarios del Ayuntamiento, exoperadores del medinismo que se quejaban de su pasado tortuoso y que colmaron de gente un salón que puede albergar hasta 1 mil 200 personas, solo hubo 800. Los arriba enumerados alguna vez brincaban o daban vueltas a matracas, coreando a Medina, pero ahora estaban en un acto político (¿qué acto no lo es?) organizado por una de las personas más odiadas del medinismo: Rebeca Robledo.

Brillar por ausencia

El alcalde David Medina y su esposa Ena Avendaño hubieran sido presencias ineludibles e indiscutibles en semejante evento multidisciplinario, sin embargo, algo se ha roto entre Valles y Palacio Estatal desde que el Gober ha ejecutado machincuepas siniestras con 3.5 grados de dificultad para sumar al verdismo y a sus proyectos al que antes lo denostaba y lo criticaba, además de denostar y criticar a Medina Salazar.

Epílogo más que urgente

Los discursos fueron respetuosos; en representación de Medina Salazar fue el secretario, Luis Ángel Contreras, quien pecó de sobriedad para no pecar ante tanto adversario político en el público y la señora Ruth, quien recalcó en más de una vez que era invitada del DIF, aunque lanzó la jiribilla en forma de pregunta abierta cuando les preguntó a los asistentes si antes (no se sabe qué tan antes) les llegaban los apoyos o no.