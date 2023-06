El HLB redujo 60% la producción de la naranja

RIOVERDE.- Se suspendió hace 3 meses la campaña contra mosca de la fruta por falta de recursos, semanalmente se liberaban 25 millones de moscas.

No hay naranjas por el HLB, se redujo la producción en un 60 por ciento, anteriormente se cosechaban 900 millones de pesos, hoy en día sólo 360 millones de pesos, prácticamente dejó de entrar a la Zona Media 400 millones de pesos de dinero fresco, dijo Gregorio Robles López, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

El funcionario dijo que fue negligencia por parte del gobierno del estado, no hay liberación está suspendido, no hay avioneta, no hay nada.

Para el trabajo de este año se liberaban 25 millones de pesos semanalmente, pero sólo se cubre los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde.

Recordó que en los10 años que tiene de campaña nunca se había suspendido, ha dado un resultado muy positivo en la zona del renglón económico.

Refirió que, “anteriormente se liberaban 60 millones de moscas a la semana, por las limitantes que ha habido 25 mil a veces 30 mil dependiendo cómo está la producción, pero ahorita no se está haciendo nada”.

“Está afectando una barbaridad, es una responsabilidad de todos, la economía de la zona y la producción de los cítricos, nunca habíamos vivido un año tan difícil como éste”, remarcó.