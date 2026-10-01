El lunes, suspenderán clases en primarias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El próximo lunes 5 de octubre, no habrá clases en las primarias de San Luis Potosí, porque se celebra el Día del Maestro Potosino, de acuerdo con un anuncio del Gobernador.

Por órdenes del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y por ser el día mundial del docente, los niños de nivel primaria del estado, que suman más de 300 mil descansarán, porque el Estado potosino otorgó este día a los docentes, junto con el Congreso del Estado.

La URSEHN dio a conocer que esta medida es para los maestros de nivel primaria, por lo que no aplicará en otros niveles educativos.