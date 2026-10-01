logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

El lunes, suspenderán clases en primarias

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
El lunes, suspenderán clases en primarias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El próximo lunes 5 de octubre, no habrá clases en las primarias de San Luis Potosí, porque se celebra el Día del Maestro Potosino, de acuerdo con un anuncio del Gobernador.

      Por órdenes del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y por ser el día mundial del docente, los niños de nivel primaria del estado, que suman más de 300 mil descansarán, porque el Estado potosino otorgó este día a los docentes, junto con el Congreso del Estado.

      La URSEHN dio a conocer que esta medida es para los maestros de nivel primaria, por lo que no aplicará en otros niveles educativos. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bomberos rescatan a 5 crías de tlacuaches
      Bomberos rescatan a 5 crías de tlacuaches

      Bomberos rescatan a 5 crías de tlacuaches

      SLP

      Jesús Vázquez

      Además, auxiliaron a un perro atrapado en una casa deshabitada

      Gobierno presume haber enviado 816 pipas a colonias
      Gobierno presume haber enviado 816 pipas a colonias

      Gobierno presume haber enviado 816 pipas a colonias

      SLP

      Miguel Barragán

      ZM con 14 casos de cáncer de mama
      ZM con 14 casos de cáncer de mama

      ZM con 14 casos de cáncer de mama

      SLP

      Carmen Hernández

      Salud llama a las mujeres a realizarse la mastografía

      Cerrarán vialidades por el 2do. Informe de Gobierno
      Cerrarán vialidades por el 2do. Informe de Gobierno

      Cerrarán vialidades por el 2do. Informe de Gobierno

      SLP

      Jesús Vázquez