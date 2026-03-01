El pentatlón deportivo estará de fiesta
RIOVERDE.- El Pentatlón Deportivo Militarizado estará de manteles largos, celebrará 19 años este próximo 28 de marzo por lo que se preparan varios eventos a desarrollar para conmemorar esta fecha tan importante.
Pedro Pablo Rodríguez Rocha comandante de la organización dio a conocer que están en vísperas de cumplir 19 años de su fundación, por lo que preparan actividades culturales, deportivas y cívicas a desarrollarse en el Museo Interactivo El Colibrí y el Campo Ferrocarrilero.
Se realizarán competencias de Banda de Guerra y Escolta de la Banda Nacional.
Así como encuentros deportivos de basquetbol, futbol y taekwondo.
Participarán jóvenes de Cárdenas, Rayón, San Ciro de Acosta y Ciudad Fernández, entre otros municipios.
