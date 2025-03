El sistema de salud, colapsado: Trabajadores

CIUDAD VALLES.- Personal de las Unidades Médicas Rurales de Tamazunchale y de Valles se manifestaron por falta de contratos y por el colapso de los servicios de salud al público.

Personal médico de los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Axtla y Tamazunchale, tanto de las unidades de tipo rural como del IMSS Bienestar de Zacatipán, así como de los servicios de salud de Valles coincidieron en algo: ya no sirven los servicios porque no hay medicinas, están dejando sin contrato a personal necesario para la administración y además no se está invirtiendo ni un peso en mantener las unidades.

Lo que concitó a los trabajadores de la salud fue el hartazgo de estar laborando en lugares donde ya no pueden atender al público por falta de recursos, medicinas y personal, tanto en los servicios de salud, como en el IMSS Bienestar, sistemas que consideran “’colapsados”.

Luego de hablar con la prensa, antes de mediodía, los trabajadores se marcharon.