El TNM, abierto para todo estudiante: BT

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CIUDAD VALLES.- En el Tecnológico Nacional de México (TNM) no se rechaza a nadie que quiera entrar, dijo el director de esta institución, José Diego Bárcenas Torres.

Refirió que a diferencia de otras instituciones de educación superior, en el Tecnológico hacen un examen de diagnóstico para conocer lo actualizado de los alumnos en sus materias y los resultados revelaron que el más bajo sacó calificaciones de 7 y el más alto de 9.7, lo que resultó muy positivo.

Dijo que a diferencia del año pasado, que tuvieron un ingreso de arriba de 2,500 alumnos, con los nuevos ingresos llegarán a los 2,800 para este ciclo escolar, con mucha preferencia en ingenieras de Inteligencia Artificial y en Agronomía.