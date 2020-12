Emite la CEDH recomendación contra Alcaldía de Matehuala

Matehuala.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 18/2020 en contra de la Presidencia Municipal de Matehuala.

El asunto versa sobre el caso de violación a los derechos humanos, trato digno, por no proporcionar estancia digna a las personas detenidas, derecho a la legalidad, falta de fundamentación y motivación legal.

Derecho a la integridad personal por la inadecuada certificación de personas detenidas, y derecho de las personas en condición de detención o prisión, por omisión en la separación de mujeres y adolescentes en conflicto con la ley, en espacios distintos a los asignados para hombres.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, inició queja de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que son ingresadas a los separos preventivos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, derivada de una visita de supervisión realizada a dichas instalaciones por parte del personal adscrito a la Cuarta Visitaduría General de este organismo.

Durante la inspección, se detectó que cuatro menores de edad se encontraban detenidos con adultos, pese a que las instalaciones cuentan con un área denominada "menores infractores", sin embargo, esta se encuentra en desuso.

Asimismo en entrevista con las personas detenidas, manifestaron que al momento de su detención no se les leyeron sus derechos, no se les informó el motivo de su detención, ni mucho menos se les permitió realizar una llamada telefónica.

Además durante su estancia, no se les había proporcionado agua para beber, alimentos, y peor aún que los sanitarios no eran higiénicos, pues no contaban con agua.

En cuanto a los menores de edad, se comprobó que no se implementa ningún protocolo especial, pues no se da vista al SMDIF, para brindarles el acompañamiento debido.