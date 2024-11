Empleados de invernadero denuncian ola de carencias

RIOVERDE.- Se quejan trabajadores del Invernadero de Santa Rita por el maltrato del que son objeto en su traslado, además de no proporcionarles el uniforme adecuado para sus labores y tener unos sanitarios en pésimas condiciones e implementos de limpieza de la peor calidad.

Los empleados señalan que al concluir sus labores, son trasladados de retorno a sus lugares donde viven como sardinas, además de que el equipo personal está parchado.

El transporte que les proporciona el Invernadero, está en pésimo estado, aunado de que regresan cansados de una larga jornada y tienen que viajar parados y todos como “sardina”, porque la administradora se niega a rentar una unidad, para que viajen cómodamente.

Denuncian que los uniformes que les proporcionan están parchados, lo que causa pena.

Pero eso no es todo, ya que los sanitarios están en mal estado, sucios, porque no cuentan con material de limpieza para asearlos, aunado de que no hay papel higiénico, por lo que el colmo es que cada trabajador debe llevar su propio papel.

Solicitan que se realice una auditoría, porque están en plena cosecha y no es posible que no se tengan fondos para unos uniformes dignos, así como los baños.