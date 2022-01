Empresario critica a diputado federal

RIOVERDE.- "El diputado federal Kevin Ángelo Piña Aguilar es un borrego de AMLO, que no ha regresado a cumplir compromisos, es un convenenciero", señaló el empresario Fernando Ceballos Uribe.

"Todos los del Distrito se preguntan por Kevin Ángelo, se hablaba del hartazgo de Óscar Bautista, pero en cambio regresaba a ayudar a cumplir promesas, ayudando a los más más cercanos o a quien quisiera, pero los recursos los aterrizaba", sostuvo el empresario.

"Este muchacho lo único que va al Congreso de la Unión es a levantar la mano y cuando no, los pies, es un muchacho que no lleva ninguna dirección, no tiene destino y no ha regresado, ganó por suerte, porque el destino y circunstancias le favorecieron, pero en sí, todos los gobernantes que vienen de Morena, a excepción de unos, son un gobierno protagonista", finalizó Ceballos Uribe.