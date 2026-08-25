Empresarios de zona tének huachicolean el agua
El sistema Tanchachín está rebasado; Ayuntamiento prepara acciones legales
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CIUDAD VALLES.- El Sistema Tanchachín está rebasado desde hace tiempo porque hay empresas y viveros, propiedad de los mismos hablantes tének, que dejan sin agua a ellos mismos, de acuerdo con Obras Públicas, de acuerdo con conclusiones dadas a conocer por el titular de esta dependencia, Kevin Yahir Cázares Olvera.
Este mediodía hubo una junta de directivos y de representantes legales del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo sobre las acciones legales que procederán respecto a las empresas y viveros que extraen (sin permiso) el agua de la tubería del Tanchachín, causando el desabasto crónico que sufren los habitantes de los ocho ejidos y poblados tének.
Las empresas son, dos bloqueras, un lugar de descanso y una tortillería, pero hay alrededor de 20 viveros en donde producen para autoconsumo.
La extracción de estos 24 lugares hace que el agua no llegue a muchos sitios y resolver ese problema tocará a la parte legal del Ayuntamiento, que planteará a los comisariados y líderes esta realidad para llegar a una conclusión, porque el sistema Tanchachín ya estaba en problemas, antes de que lo huachicolearan.
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