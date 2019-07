En campamentos de Verano, se quejan por altos cobros

MATEHUALA.- Fomento Cultural Municipal realizará un campamento de Verano que no es gratuito, sino que éste tiene un costo de trescientos pesos.

Está bien que Fomento Deportivo se preocupe por llevar a cabo esta actividad, pero el "horno no está para bollos, porque nos agarran en un momento en el que no contamos con recursos económicos para que nuestros chamacos se vayan a entretener unos días", aseguró José Refugio Muñiz.

"Me enteré de este evento, pero no cuento con dinero. Tengo dos hijos y gastaría 600 pesos, un dinero que mejor ahorro para el regreso a clases, porque hay que gastar para la educación de nuestros hijos, la compra de útiles escolares, zapatos, tenis o la ropa deportiva".

Señala que sí es un gasto "y creo que no soy el único que piensa de esta manera", apuntó.

Mencionó que, no ha escuchado decir de alguien que organice un campamento de Verano y que no cobre ni un solo centavo. La mayoría cobra, aunque algunos papás o mamás están en condiciones de hacerlo, pero otros no estamos en condiciones de hacerlo, expresó el señor Muñiz, vecino de la calle Independencia.