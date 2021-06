En Ciudad del Maíz, candidata azuza a "seguidores" tamaulipecos contra alcaldesa

Tamaulipecos aparentemente seguidores de la candidata del PES a presidenta municipal de Ciudad del Maíz, arremetieron contra personal de la alcaldía para reventar una bodega de chatarra, tinacos y despensas de programas sociales ahí resguardados.

Un empleado municipal fue agredido por un sujeto al que se identificó como no residente de Ciudad del Maíz. "Son gente de Reynosa y de Matamoros; hemos solicitado auxilio de la policía estatal pero no no hemos obtenido rápida respuesta", explicó la alcaldesa, Mireya Vancini, quien es candidata a reelección por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Durante la tarde, la candidata del PES, Rosa Angélica Martínez Linares, ha arengado a sus seguidores a abrir la bodega del municipio e incluso se difunde un video en el que un sujeto que la acompaña un sujeto corpulento y con el pelo a rape a quien la candidata pregunta: "Diles que estás apoyando para qué?". y el sujeto contesta: "Para que se le rompa su madre a la pinche vieja.. a Mireya, que no la queremos...".

Uno de los seguidores foráneos de Rosa Angélica atravesó su vehículo en una vialidad para cerrar el paso a un empleado municipal e intentó sacar a éste por la fuerza de su camioneta. "Así han estado acosando y amenazando, con gente de fuera", lamentó la alcaldesa.