En el olvido, proyecto de presa "La Maroma"

MATEHUALA.- El proyecto de La Maroma, obra que anunció en San Luis Potosí Enrique Peña Nieto cuando anduvo en busca del voto, y que prometió que de llegar al poder esa sería una obra trascendental para el Altiplano potosino, llegó y se fue sin concretar dicha obra.

Aprovechando la estancia en esta ciudad del diputado local Rolando Hervert Lara, se le preguntó sobre el proyecto de construcción de la presa La Maroma en el municipio de Catorce, dijo que definitivamente eso es un tema político federal.

"Recordemos que son recursos importantes que se iban a aplicar para la construcción de la presa y que tendría un gran beneficio para la región, le importó un ´comino´ al Gobierno federal y ahí está esa obra parada, trabajos tirados a la basura, como el caso del Aeropuerto que ya es del común denominador que todo lo que no inicie y todo lo que él cree que no es bueno se quita, se desbarata y si son obras de otras administraciones pues no les da prioridad, aquí se sobrepone la política sobre la necesidad social", advirtió el legislador.