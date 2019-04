En pleito, acaban 58 años de relación

CIUDAD VALLES.- Venustiano Hernández Hernández y su esposa María Guadalupe Hernández tenían 58 años juntos, vivían en el ejido La Pitahaya, pero el 15 de septiembre de 2018 tuvieron una discusión, la mujer se salió ese mismo día de su casa y ya nadie supo de ella, hasta el pasado fin de semana, cuando al marido le avisaron que había muerto a causa de una enfermedad en un asilo de ancianos de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

En las últimas semanas el matrimonio había tenido problemas, pero no había pasado de discusiones, que tenían que ver con la economía, pues la mujer supuestamente era la que guardaba el dinero tanto de la pensión como del pago de jornal que recibía periódicamente su esposo, pues aunque está jubilado, hasta la fecha se dedica al corte de caña.

En una ocasión, el 15 de septiembre del año pasado tuvieron una discusión fuerte, porque María Guadalupe le dijo a Venustiano que había revisado el lugar donde guardaba el dinero y había un faltante, así que le cuestionó, y éste al sentirse señalado le respondió que no había agarrado nada, pues necesitaba y en todo caso si hubiera tenido la necesidad, le hubiera comentado a ella.

Pero el 15 de septiembre de 2018, llegó a su casa un cobrador, y Venustiano le pidió a su mujer que le diera dinero para pagarle, a lo que ella respondió que no tenía, porque él ya no le daba suficiente dinero.

"Yo ya no le dije nada, le dije al abonero que luego pasara, y después ella salió y me dio 500 pesos, diciéndome que ahí estaba mi dinero, pero yo le dije que ya para qué, si ya se había ido el cobrador, entonces ella se me vino encima y me dio varias bofetadas en la cara, se quitó una chancla y me siguió pegando, entonces yo me defendí", dijo Venustiano.

Después María Guadalupe se metió al cuarto, se cambió la ropa, salió con su bolso y se fue, sin decirle a dónde iba ni nada.

Fue la última vez que el hombre de 71 años de edad, vio a su esposa, pues ya no volvió, y días después uno de sus hijos acudió a denunciar la desaparición a la Agencia del Ministerio Público, para que quedara asentado que su mamá no aparecía y había salido de su casa sin ningún motivo.

La Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí emitió un boletín y difundió la fotografía de María Guadalupe de 70 años, mencionando que al momento de salir vestía una blusa color azul claro, una falda color azul, y tenis también azul claro.

Mientras tanto Venustiano y sus familiares hicieron su propia búsqueda, hablaron con familiares que viven en varias partes fuera de Valles e incluso en Tamaulipas, pero nadie sabía de ella.

Así fue pasando el tiempo, y hasta el pasado viernes 29 de marzo, autoridades del estado de Tamaulipas se pusieron en comunicación con las de San Luis Potosí, para informar sobre el fallecimiento de una mujer que sabían era originaria de Ciudad Valles, y de la Fiscalía General de Justicia le avisaron a Venustiano que era su esposa y tenía que ir a reclamar su cuerpo.

El septuagenario no contaba con los recursos para el traslado del cuerpo, pero acudió al Sistema DIF Municipal para buscar asesoría y no sólo le brindaron eso, sino que además lo apoyaron económicamente para el viaje y traslado de su esposa.

Omisiones en Tamaulipas

Según Venustiano, en DIF de Ciudad Victoria, Tamaulipas le dijeron que María había muerto por complicaciones de la diabetes que padecía desde hace años, y que llevaba varios meses internada en la Casa Hogar del Adulto Mayor que pertenece a esa dependencia.

La habían llevado ahí porque estaba en situación de calle, deambulaba sin rumbo fijo y supuestamente les dijo que no tenía familiares que vieran por ella.

Pero nunca dieron aviso al DIF o alguna otra autoridad de San Luis Potosí, si lo hubieran hecho habrían sabido que estaba reportada como desaparecida, y probablemente su esposo o hijos hubieran ido a recogerla.

El reportero trató de obtener información vía telefónica en la Casa Hogar del Adulto Mayor, pero la respuesta fue que sólo la directora podría dar información y a familiares directos, y la funcionaria no estaba.

El cómo es que María Guadalupe llegó hasta Ciudad Victoria es una incógnita que hasta el momento perturba la mente de Venustiano, el matrimonio tuvo cuatro hijos, todos ya son mayores de edad y tres viven en Monterrey, Nuevo León, pero María no les llamó después de que salió de su casa como para avisarles que iba para allá.

También tenía familiares en Matamoros, Tamaulipas, el hombre piensa que su mujer quizás no tuvo el dinero suficiente para llegar allá y se quedó en Victoria, "pero también pienso que a lo mejor alguien la embaucó y se la llevó para allá, pensar en eso me revuelve la cabeza".

El sábado por la tarde el cuerpo de María Guadalupe llegó a su casa en el ejido La Pitahaya, esa noche la velaron y ayer por la mañana se trasladó al panteón de esa misma localidad, donde se le dio sepultura.