Entregan camión recolector de basura en comodato al municipio

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- El presidente municipal de San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos entregó en comodato un camión recolector de basura al municipio de Matehuala.

Durante el evento estuvieron presentes integrantes del Cabildo de San Luis Potosí, así como regidores de Matehuala, para recibir en comodato el camión recolector de basura, con la firma de un documento.

Se entregaron las llaves al chofer que se encargará del camión, además se dio el banderazo de arranque oficial, este camión será de gran apoyo para evitar que haya basura tirada en calles de la ciudad.

Este vehículo reforzará los servicios de recolección de residuos, contribuyendo a mantener un municipio más limpio y ordenado, para mejorar la imagen urbana de la ciudad.

El presidente municipal Raúl Ortega, agradeció al alcalde de la capital potosina por el apoyo y entrega del camión.

Con este vehículo se mejorarán las condiciones de limpieza de la ciudad, ya que se producen 90 toneladas de basura por día.

También se hizo el llamado a la población a no tirar la basura en las calles, y no sacarla los días en los que no pasa el camión recolector, que es uno de los mayores problemas que se están generando.