Entregarán apoyo alimentario a las familias vulnerables

Rioverde.- Desde marzo que inició la pandemia se han repartido 8 mil 900 despensas, y ahora a partir del 19 de diciembre se entregarán 10 mil más en municipios de la Zona Media.

Continuará el programa Mano a Mano en la Zona Media, dijo la representante del Gobernador en la zona Media, Rosa María Huerta Valdez, ya que desafortunadamente muchos jefes de familia se quedaron sin empleo y algunos otros solo perciben la mitad del salario, por lo que no les alcanza para comprar los productos de la canasta básica para una buena alimentación, ante la pandemia que se enfrenta.

Se han repartido hasta la fecha 8 mil 900 despensas y desde el 19 de diciembre comenzará la segunda entrega de productos como aceite, papel higiénico, frijol, azúcar y atún, entre otros.

En la segunda etapa se repartirán 10 mil despensas en los municipios de la Zona Media, a través del programa Mano a Mano implementado por el Gobierno del Estado, para paliar los estragos que está causando la pandemia.

El apoyo va dirigido a los grupos más vulnerables de esta zona del Estado.

El programa se realiza sin tintes políticos, el Gobernador del Estado pide no "no ver colores, religión, no llevan etiqueta, mucho menos condicionados.