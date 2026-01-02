Envía el Obispo su mensaje de año nuevo

Matehuala.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas envió un mensaje de año nuevo a la feligresía, en el que dijo que el inicio del 2026 sea un acontecimiento de alegría y paz.

Dijo que debemos buscar a través de la convivencia familiar, convivencia con amigos y vecinos una relación sana a lo largo de este nuevo año, agregó que la fiesta de año nuevo es de fraternidad para buscar a quienes menos tienen, a aquellos a los que les podemos ofrecer un alimento, una sonrisa, a quienes podemos darles esperanza y sobre todo un mensaje de paz y de amor.

Comentó que dentro de la iglesia católica se está iniciando el Año Santo de la Esperanza, y la esperanza es la virtud que nos impulsa a fomentar la bondad y lograr ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, ser mejores en todo lo que nos corresponde hacer, ponerle etiqueta de calidad a todas nuestras acciones y sobre todo buscar y construir todo un mundo mejor, una ciudad, colonia mejor y una familia.

Declaró que hay que hacer lo posible por respetar la naturaleza, a las personas y todo aquello que el Creador nos ha dado, pues de esta manera se construye un mundo mejor.

Finalmente expresó que les desea a todos los feligreses un año nuevo y que Dios bendiga a todo Matehuala y el Altiplano potosino.