"Es responsabilidad de DAPAS el que no se cambie bomba"

Luego de que Raymundo Caro Tinajero, jefe operativo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) dio a conocer que tienen que abrir la DAPAS para hacer el cambio de una bomba para abastecer de agua a la zona norte de la ciudad, Alejandro Ballesteros manifestó no estar de acuerdo con esas maniobras.

Dijo el líder del sindicato de la DAPAS que la responsabilidad es de ellos, "porque ahorita ya quedó demostrado que nuestra huelga es legal, él (Raymundo Cano) debería de preocuparse por los trabajadores que están desde el mes de octubre sin salario, sin gozar de ninguna prestación, porque él está muy cómodo recibiendo su sueldo y cobrando hasta las prestaciones del contrato colectivo".

"Yo también entiendo que, si la población se está viendo afectada, es por la irresponsabilidad de los directivos, no por nosotros, eso de que quieren abrir la DAPAS no es capricho nuestro, yo tampoco quisiera tenerla cerrada, pero de la huelga no nos resuelven nada".

"Ahora van a querer ir ante un juez u otra instancia, pero yo les recuerdo que no tienen que ir a ver a ningún juez, hay una autoridad que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de San Luis Potosí la que conoce del asunto de la huelga y sería esa autoridad a la que tendrían que pedirle autorización de lo que pretenden hacer".

"Que no se les olvide que nosotros también tenemos derechos, no nada más la ciudadanía, la ciudadanía tiene su derecho a salvo que es que se les suministre el agua potable, nosotros también tenemos derecho a un salario y a que nos resuelvan el problema de la huelga, vamos poniéndonos todos en el punto medio de que él debería hablar con el director general para tratar de resolver el asunto de los trabajadores".

En el caso de que la población se moleste por esta situación, "si se enojan o quieren manifestarse yo no puedo hacer nada, es como nosotros, nos manifestamos y nos inconformamos, pero dentro del marco de la legalidad, porque cometer ilegalidades, para qué están nuestras autoridades y a más de 190 días de huelga no hay solución para los 104 trabajadores".

"La gente que está en la huelga ya no tiene para pagar el agua y la luz, les han estado cortando el servicio al igual que a la población que no paga, ahora sólo estamos en espera de que la Junta Local nos ayude a resolver el problema, "esperamos que la población nos entienda y también tenemos derechos".