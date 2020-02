Escamoles, fuente de ingresos para gente de la región Altiplano

Charcas.- La comunidad de Pocitos es productor de escamoles, producto que se comercializa en grandes ciudades en ciudades como en México en donde hay paladares que aprecian su sabor

Productores mencionaron que ante la falta de empleos, buscaron una alternativa para ganar dinero y se dedican a la producción del producto que ha sido muy bien aceptado puesto que es de buen gusto para algunas personas aunque también hay quienes los rechazan. "No les atrae, los ven y le hacen el fuchi, aunque no los han probado, pero son deliciosos con su salsita, limón. So una botana ideal para acompañar un mezcal o tequila", señalan los productores.

Explicaron que los escamoles se puede degustar a la mantequilla, con guacamole, con jitomate con chile morrón y como es un producto raro su precio es alto. El kilogramo cuesta 700 pesos y el gusano está en mil pesos, es decir, todavía es más caro.

"Nos dedicamos a la cosecha, vamos a la sierra. nos dirigimos hacia los magueyes que es en donde se puede encontrar, pero es una labor muy ardua. Recolectarlos requiere de casi todo un día y ya cuando lo tenemos el primer paso es lavarlo porque es muy importante su limpieza para retirarle la tierra y debemos mantenerlos limpio mientras lo comercializamos.

Señalan que los meses en que se logra su cosecha son marzo y abril.