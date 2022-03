Escuelas suspenden clases por falta de agua

Matehuala.- Ante el desabasto de agua que se está generando en diversos sectores de la ciudad y que el organismo operador Sapsam no da pie con bola, en algunas escuelas están suspendiendo las clases, ya que el agua es vital para que los alumnos no estén expuestos a sufrir una enfermedad, pues los sanitarios no pueden usarse y no hay líquido ni para lavarse las manos.

Está el caso de la escuela primaria María del Socorro Leos Hernández, que no tiene una gota de agua, el director de la Institución José Jorge Almendárez Hernández informó que habrá suspensión de clases hoy y mañana, ya que la institución no puede estar sin agua por varios días, con la esperanza que para el lunes ya se haya rehabilitado el servicio.

Como parte de los protocolos de sanidad piden que la escuela esté siempre limpia, aplicándose además cloro, por el riesgo que representa la contingencia del covid-19 y sin agua, además de los sanitarios, la institución tiene 172 alumnos, ocho docentes, además del personal administrativo, por lo que no se puede estar trabajando sin tener agua, apuntó.

En el Jardín de Niños Yolanda Torres Coronado se enfrenta la misma situación, y ayer cerró suspendió las clases, dijo una madre de familia.

Se tiene el problema que los niños y maestros no pueden ir al sanitario porque no hay agua, mejor optaron por cerrar el jardín de niños.

Ambos planteles educativos se encuentran en la colonia Palma de Romero, al poniente de la ciudad.