Esper pide reabrir negocios porque "gente es inmune"

CIUDAD VALLES.- Alcalde de Valles dice que comerciantes deben empezar a abrir los locales comerciales, pues hay gente inmune, ya todos los lugares están abriendo y donde están haciendo pruebas del coronavirus, ya resulta que el 20 ó 30 por ciento de la gente "ya está inmune, ya no tenía el virus, vamos bien a nivel global, ya se necesita empezar a abrir más los lugares", señaló Adrián Esper Cárdenas, durante un recorrido en una de las colonias donde repartió despensas a las familias como parte de la contingencia por el Covid-19.

"Hago un llamado a que ya no estén cerrando tanto negocio, vamos bien y en buena trayectoria, en relación con los casos confirmados de Covid-19 en Ciudad Valles, afirma (sic) que se detectaron porque los hospitales recibieron a las personas de otros municipios". "En Valles se detectó un caso, pero se detectó de los mismos hospitales que reciben gente de todos los municipios, entiendo su punto de vista, es un ciudadano del mundo, aquí apenas estamos en fase tres con dos contagiados aparentemente, hay muchas lagunas en este tema, además los primeros cuatro meses 2020 cierran con 6 mil homicidios dolosos, mientras que sólo hay 1,500 por coronavirus, en lugar de ponerse un cubrebocas, hay que ponerse un chaleco antibalas".

Por su parte Jesús Sierra Acuña, miembro del Comité Anticorrupción en SLP, señaló que el alcalde tiene razón al estar cuestionando la situación del coronavirus porque hay muchas lagunas en ese tema, además la Secretaría de Salud porque han dicho que va a haber tantos muertos, que los hospitales se van a llenar y que para el mes de mayo habrá más de 400 casos, "entonces si ya saben cifras, para qué mantienen a la población en casa, si la autoridad está segura de las cifras, para qué nos quedamos en la casa" Dijo que no le encuentra sentido a que te estén bombardeando con la información oficial de los casos que hay de los que va a haber, no salgas para que no te contagies, esto está generando muchas dudas, además en Valles sólo hay dos casos confirmados.

"Hace unos años hubo una contingencia por influenza y se tomaron las medidas pertinentes y ni siquiera se atrevieron a decir asuntos que se iban a morir, pero ahorita sí se atreven, no está muy clara la información que nos han estado dando, pero la economía nos está pegando muy fuerte".