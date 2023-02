Esperan afluencia de turistas en El Jabalí

RIOVERDE .- El Ejido El Jabalí se prepara para recibir a los turistas en Semana Santa, actualmente se cobra 100 pesos de entrada y sólo se permite el ingreso de alimentos fríos, dijo el comisariado ejidal Jaime Vázquez Hernández.

En entrevista, el comisariado dio a conocer que para estas vacaciones de Semana Santa se espera una gran afluencia de bañistas, de hecho, la próxima semana se estarán ultimando detalles para el operativo que se implementará.

Dijo que el año pasado acudieron 2,250 personas a la Media Luna y la mayoría procedían de México, Querétaro, Puerto Vallarta y Zacatecas.

Por otro lado, en este lugar no se permite preparar carne asada, porque ya no se tienen los asadores en el interior del paraje, están afuera en el estacionamiento, sólo pueden ingresar alimentos fríos y están prohibidas las mascotas, los miércoles se cobra 50 pesos de entrada y no se va a incrementar.

Puntualizó el comisariado ejidal que en cuanto a las bebidas alcohólicas, no se permiten, sólo los refrescos y aguas de sabores.