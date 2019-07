Esperan orden de embargo contra el Municipio y DAPAS

Esperan orden de embargo en contra del Municipio y de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), pues el Sindicato Independiente tiene varios trabajadores despedidos del Ayuntamiento que tienen un laudo por más de 18 millones de pesos de 30 personas y que están ganados, dijo el abogado del Sindicato Independiente y de los agremiados al Sindicato de la DAPAS.

José Matilde Hernández Méndez, abogado de los dos gremios dijo que ni el Ayuntamiento ni la DAPAS saben lo que es la justicia laboral y son autoridades que siempre perjudican a los trabajadores, aunque hay que reconocer que muchos trabajadores tienen miedo de defenderse y de exigir sus derechos.

Podrían embargar los bienes muebles e inmuebles, de pronta realización que se puedan vender, así como cuentas en los bancos y "ni el presidente municipal ni los síndicos dan la cara, ni sirven los síndicos, ni los que están ni los que han estado".

"Los laudos están ganados y los tengo por más de dieciocho millones de pesos, son 30 trabajadores, tengo laudos donde se ordena la reinstalación de trabajadores despedidos, otros donde se ordena el pago de salarios caídos, el pago de salarios devengados, en esta administración nada más tenemos 60 trabajadores con retención de salarios a los que no se les ha pagado su sueldo desde el primero de octubre de 2018, desde que llegó esta administración".

Dijo que esta administración llegó peor que otras, porque simplemente dejó de pagar, no los despide, porque no hay trabajadores despedidos, pero no les pagan sus salarios, lo que está generando embargos "y seguramente en los próximos días vamos a proceder, ya están saliendo varias órdenes para embargar al Municipio y la DAPAS.

"Entonces si el Municipio estaba endeudado, si el presupuesto municipal estaba afectado esta administración los viene a afectar más, tenemos trabajadores de Ecología, del Taller municipal, de la DAPAS, del DIF municipal y de todos los departamentos con laudos ganados, sin miembros del sindicato, corridos de varias administraciones".