Esperan se resuelva conflicto de DAPAS

CIUDAD VALLES.- Marco Antonio Guillén espera cantar los villancicos en la DAPAS en diciembre, y señaló "vamos por buen camino en el avance del juicio de la DAPAS, esperamos que pronto se pueda resolver y esperamos estar cantando los villancicos en unos meses en las oficinas (hoy tomadas)".

Dijo que tienen varios frentes y carpetas jurídicas que están manejando los abogados y van muy avanzados con la estrategia que están realizando, "Lo mejor de todo es que una gran parte de los trabajadores sindicalizados ya se regresaron a sus labores, son 135 los trabajadores emplazantes que regresaron y esto les traerá beneficios a ellos mismos".

A la fecha no han recibido ninguna notificación relevante, pero el proceso jurídico avanza y se espera que esté resuelto muy pronto, mientras tanto el organismo se está fortaleciendo para pasar de un desgaste en litigios para ponerse a trabajar en lo que realmente interesa, "que es brindar un buen servicio, mejorar las instalaciones y conseguir recursos para ampliaciones.

Sobre las condiciones de los vehículos y equipos, dijo que esos vehículos ya estaban averiados y no se justificaba repararlos, las camionetas son 2006 y 2007, sin embargo es parte del tema de la falta de personal que se debió haber quedado dándoles mantenimiento, desafortunadamente cuando fue el emplazamiento de huelga el departamento jurídico que estaba encargado en ese momento no contestó la demanda y dejó a la DAPAS en estado de indefensión, la actual administración ya no pudo hacer nada al respecto".