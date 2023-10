Estiaje dispara precio de kilo de zanahoria

RIOVERDE.- Se dispara el costo del kilogramo de zanahoria hasta un 50%, además de que hay otras frutas que tienen que ser importadas, por la escasez de producción, lo que genera que se incrementen los costos hasta en un 80% de estos artículos.

La comerciante Verónica Hernández, dijo que hay un alza en casi todos los productos, en el caso de la mandarina, que proviene de Perú, genera que su costo oscile hasta en 100 pesos el kilo.

En México no hay este cítrico, que llega a tener un valor de 15 a 20 pesos el kilo.

Otro ejemplo es la chirimoya, que se expende en 100 pesos el kilogramo, cuando normalmente tiene un costo de 25 pesos, que es una fruta tropical que solo se da una vez al año, en el mes de mayo y junio, no es temporada, es por ello es que se incrementó el costo.

La zanahoria tiene un valor normal de 12 pesos el kilo, hoy en día está a 32 el kilo, la cual proviene de Guadalajara, cuando se consigue es cara y no de buena calidad, la naranja no hay, la de Rioverde está muy escasa, la buena se la llevan a otros estados y no dejan de calidad para el consumo local.

El cilantro que se produce en la región pero se cosecha en el rancho de La Virgen, perteneciente al municipio de Rioverde no hay, el manojo estaba en 18 pesos, debido también a que hay muy baja producción por falta de lluvia.

Otro producto también que está a un precio alto es el repollo, que se conseguía a 10 pesos el kilo, pero ahora llega a estar en 30 pesos, pequeño y con plagas, porque no llueve.