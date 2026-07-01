Estudiantes del Conalep realizan muestra histórica

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MATEHUALA.- Con el objetivo de fomentar el interés por la historia y fortalecer el conocimiento de los jóvenes sobre el pasado de México, estudiantes del Conalep plantel Matehuala llevaron a cabo una muestra de proyectos históricos, en la que presentaron diversos trabajos elaborados como parte de su formación académica.

Las y los alumnos participaron en la Muestra de Proyectos de las materias Conciencia Histórica I y III, titulada "Nuestro pasado, nuestro presente", donde exhibieron una variedad de trabajos que reflejan su aprendizaje, análisis e interpretación de distintos acontecimientos de la historia de México.