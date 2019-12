Estudiantes marchan vs. la violencia de género

MATEHUALA.- En forma pacífica hombres y mujeres, en su mayoría estudiantes, marcharon contra la violencia de género en Matehuala.

La marcha partió del Centro Educativo de Formación Militarizada, en su mayoría alumnos de esta institución, el recorrido fue tranquilo sin agresiones verbales.

El director del CEFM, Félix Jaime Mejía Velázquez, dijo que se preparó esta marcha llamada "Rompe" que va encauzada a romper con el maltrato y el feminicidio, "porque la mujer es un símbolo de respeto y por lo tanto ya no debe de haber más feminicidios, pedimos un alto", señaló.

Los participantes de esta marcha en su mayoría estudiantes, portaron en mano pancartas con mensajes diversos mensajes como: "Mi opinión merece ser escuchada", "Cuando digo no, es no, respétame", "El llanto que tú provocas hoy, puede ser tuyo mañana", "Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, en vez de enseñar a los hombres a no violar".

"Rompe el silencio", "No más violencia". "¡¡¡Ya basta, departamento de Conciliación para Prevención de Conductas Socialmente Riesgosas!!!"

Aunque en esta marcha, dijo que, se esperaba que se sumaran personas ajenas a las escuelas participantes, pero los estudiantes en forma callada marcharon por las céntricas calles de la ciudad y ante la mirada atónita de transeúntes, que no sabían de qué se trataba la marcha.