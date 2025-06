Estudiantes presentan examen para secundaria

Matehuala.- Cientos de alumnos de sexto grado de primaria acudieron a las diferentes secundarias de la ciudad a presentar su examen de ingreso, aunque se encontraban algo nerviosos, hubo buena participación y solo esperaran unas semanas para que les den los resultados de su ingreso.

Cada una de las secundarias aplica exámenes especiales a los alumnos que van a ingresar a primer año y de acuerdo al promedio se sabe si quedaran dentro de las instituciones educativa o no, pues en algunas escuelas como la secundaria Francisco Zarco o la Flavio C. Sifuentes tienen sobre cupo de alumnos, por lo que con los exámenes deciden quién entra a la institución o quién no.

Este examen también les ayuda a los maestros para saber cómo vienen de conocimientos en las materias de español, matemáticas, ciencias naturales, historia y geografía, y de ahí también y ver qué es lo que les hace falta aprender.

En estos tiempos es muy difícil para los estudiantes el cambio de primaria a secundaria, les tocó los tres años sin clases debido a la pandemia.

de Covid-19 y muchos menores están graduándose sin ni siquiera saber leer y escribir bien.