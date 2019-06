Estudiantes siguen esperando su beca

MATEHUALA.- Estudiantes siguen a la espera de que se cumpla la promesa de AMLO sobre la entrega de becas.

Varios estudiantes habían señalado en días anteriores que no sabían hacia dónde dirigirse para preguntar por su beca, si es que se las darían o no, en el sentido de que ya ha pasado tiempo y no ven claridad en esa promesa.

Se entrevistó a la jefa del Programa de las Becas "Benito Juárez", Lariza Espinoza Morán y dijo que el programa continúa, aunque hubo algunas modificaciones, pero se les va a seguir apoyando a aquellas familias que tengan integrantes de cero a quince años de edad.

Al igual están las becas de nivel medio superior que es para todo aquel alumno que esté estudiando en una institución pública, ya que es de carácter universal. Es decir, todo aquel estudiante de nivel medio superior que estudia en una institución pública tiene derecho a su beca de mil 600 pesos bimestrales y toda aquella persona mayor de 68 años y Más que cumpla con los requisitos de edad y registro se les va hacer entrega de su apoyo, finalizó.