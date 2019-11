Ex director de PC regresó el recurso donado por A. Esper

CIUDAD VALLES.- El ex director de Protección Civil, Jorge Lárraga Ocejo regresó el recurso que donó el alcalde Adrián Esper Cárdenas por 25 mil 628 pesos.

Fue acompañado por el regidor Marco Antonio Conde y la regidora Irma Hernández Medina, el dinero lo regresó en un sobre sellado, "así como me lo entregaron así lo regreso, pero lo único que pido es que me repongan el dinero de los gastos y que me lo den por escrito".

Dijo que gastó recursos en unas lámparas que ahí se pusieron, algunos materiales para arreglar la fachada de PC y unas playeras para los elementos de Protección Civil, son 38 playeras incluyendo los Ninis o becarios de los programas de Bienestar, "ahora pido que la Presidencia las pague y se las entregue a los elementos".

"El cheque lo entregaron el 22 de octubre, pero nos lo entregaron el 19 de septiembre, Día de Protección Civil, luego aparté las playeras para PC que es lo que me dijeron que compráramos para los elementos y se quedaron apartadas".

"El dinero lo entrego en un sobre sellado a la tesorera del Ayuntamiento, Laura Patricia González Alvarado". Laboralmente dijo que lo único que le notificó el Oficial Mayor es que estaba despedido, pero hasta el momento no le han pagado el finiquito, "me hablaron para que checara eso en Recursos Humanos, acudí con la licenciada Aimé Gudiño a quien le pedí que me pagaran mi quincena porque no me la han pagado".

"Yo no renuncié, el Oficial Mayor me dijo que estaba despedido y que ya había otra persona, yo no soy dueño del puesto, Adrián Esper puede quitar y poner a las personas que él quiera, es su administración y yo acato lo que digan, lo único que no me gustó son las formas".

En caso de que no le paguen el dinero que le adeudan, dijo que hará valer sus derechos y que no hará nada, hasta ver cómo esta su situación.

"Lo único que hice fue trabajar, pero quedó pendiente la atención médica para mí y otra persona porque tenemos malestares físicos".

Sobre la entrega recepción, dijo que ya entregó la papelería, sólo falta un documento para concluir y no faltó nada, "pero el mobiliario que es mío si lo saqué, además hice un trato con el concejal Conde para que en caso de alguna incidencia en Valles y quieren que apoye yo apoyo, son de Ciudad Valles y si hay que ponerse la camiseta me la pongo por mi ciudad", finalizó.