Ex regidor "cobra plaza" a vendedora por usar banqueta

Rioverde.- El ex regidor Tomás Wogñis, pretende cobrar renta a comerciante que instala su puesto de ropa en la banqueta de la calle Rodolfo Verástegui.

La entrevistada explicó que se dedica a la venta de ropa de segunda mano y que le prestaba el comerciante José Martínez un espacio de la banqueta en la calle Rodolfo Verástegui desde hace 14 años, para que colocara su puesto.

Explicó que el ex regidor Tomás Wogñis se acercó hace 2 semanas, para solicitarle que se retirara de la banqueta, porque era de su propiedad, me "solicitó que me quitara que estaba estorbando porque estaba en su propiedad".

Añadió que le solicitó su INE, que para hacer unos trámites, porque le tiene que pagar por la renta de la banqueta, hizo hincapié que diariamente personal de Juan Verastegui acude a cobrarle la renta.

Precisó que Tomás Wogñis le advirtió que si no se salía le "iba a pasar, igual a lo de los demás", amenazó con enviarle a la policía municipal así como al Ministerio Público para que la retiren.

Explicó que trabaja por necesidad para cubrir sus gastos y se le hace injusto que la corran de una banqueta, cuando se gana diariamente el sustento.