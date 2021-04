Ex regidora pide instalar un centro de rehabilitación

MATEHUALA.- Durante el corto tiempo que estuvo la ex regidora interina en el Cabildo matehualense, María del Carmen Hernández Morales presentó una propuesta, la que se quedó de resolver.

Hernández Morales asumió al Cabildo el pasado mes de febrero y terminó su función a finales de marzo de este año, porque ya se integró la titular, la regidora Alejandra Maldonado García.

Dijo la ex regidora interina que en ese corto tiempo presentó una propuesta al Cabildo para que el Centro Comunitario del Fraccionamiento "Benito Juárez" que está cerrado desde hace años, se le diera en comodato al centro "Karma" que atiende a personas con adicciones.

"El espacio que ocupan actualmente no es el adecuado, hay cerca de 40 personas rehabilitándose, hay hacinamiento por lo reducido del lugar se requiere de un espacio amplio", señaló la ex regidora.

"El director de ese centro el señor Pedro me comentó que hay personas que se han acercado para ingresar a mujeres, pero no se pueden aceptar porque el espacio no es el adecuado y por eso requerían del Centro Comunitario del Fraccionamiento Benito Juárez, ya que está en desuso para que ahí se instale el centro", sostuvo.

"El director me comento que lo que están pagando de renta lo puede aplicar para la compra de despensa, porque se les dan las tres comidas, es internamiento, aunque se paga una cuota, pero no es la suficiente para el mantenimiento, aparte del pago de los servicios básicos".

Hernández Morales manifestó, por último, que ojalá que se dé seguimiento a su propuesta que sería muy viable, y que la regidora Alejandra Maldonado García trabaje en ese plan presentado y sea una realidad.