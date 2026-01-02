logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Estado

Exceso de luces navideñas provoca incendio en casa

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Exceso de luces navideñas provoca incendio en casa

CIUDAD VALLES.- La causa de muchos de los incendios de casa es el uso de multicontactos por las luces de las fiestas navideñas, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Un siniestro registrado en la calle Galeana ensombreció la noche del festejo por el año nuevo en Valles, con tres personas, dos niños entre ellos, lesionadas de gravedad, debido a un cortocircuito surgido del árbol navideño, repleto de luces multicolores.

Sánchez Hernández expresó que el problema de la sobrecarga eléctrica en los contactos múltiples (donde conectan todo tipo de aparatos), causa la chispa que inicia los incendios y recomendó no sólo no usarlos, sino que si no queda de otra, que desconecten estos "ladrones" cuando se vayan a la cama.

Ven riesgos en ingenios

Samuel Moreno

Protección Civil estatal registra alertas por malas condiciones laborales

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

Jesús Vázquez

Ante incidentes por detonaciones, se busca prevenir accidentes

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

Redacción

Aseguran regidores que su salario no aumentó

Tiene alta demanda ropa interior
Jesús Vázquez

Jesús Vázquez