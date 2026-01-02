Exceso de luces navideñas provoca incendio en casa

CIUDAD VALLES.- La causa de muchos de los incendios de casa es el uso de multicontactos por las luces de las fiestas navideñas, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Un siniestro registrado en la calle Galeana ensombreció la noche del festejo por el año nuevo en Valles, con tres personas, dos niños entre ellos, lesionadas de gravedad, debido a un cortocircuito surgido del árbol navideño, repleto de luces multicolores.

Sánchez Hernández expresó que el problema de la sobrecarga eléctrica en los contactos múltiples (donde conectan todo tipo de aparatos), causa la chispa que inicia los incendios y recomendó no sólo no usarlos, sino que si no queda de otra, que desconecten estos "ladrones" cuando se vayan a la cama.