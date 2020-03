Exhortan a no alarmarse ante el coronavirus

CIUDAD VALLES-. A pesar de que en el estado de San Luis Potosí no hay casos de coronavirus, el Sector Salud lanza un llamado a la población para no alarmarse, pero a no bajar la guardia y mantener la prevención.

Para dar a conocer las medidas preventivas que se están realizando, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V en conjunto con el Comité Jurisdiccional para la Vigilancia Epidemiológica, dieron a conocer que no porque una persona tenga gripe o tos, quiere decir que ya están infectados de coronavirus, por eso es necesario llevarlos al médico para que les den un diagnóstico y tratamiento.

Hasta el momento en el país sólo hay 5 casos confirmados, pero es en los estados de México Sinaloa, Coahuila y Chiapas.

Mientras tanto en San Luis Potosí sólo hubo un caso sospechoso, pero ya fue descartado, después de una serie de análisis y vigilancia epidemiológica, la persona sospechosa tuvo un viaje a uno de los países con riesgo de este virus.

Además, en Ciudad Valles hubo tres personas que también viajaron a países con transmisión local de COVID 19, pero no están enfermos ni regresaron infectados, ellos de manera voluntaria decidieron ponerse en aislamiento y en manos del Sector Salud para que los estuvieran monitoreando, pero sus revisiones médicas terminan el próximo 7 de marzo y hasta el momento están sanos.

Hasta el momento, dijo que no existe ninguna restricción de viaje para visitar los países con riesgo del virus que son: China, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán y Singapur.