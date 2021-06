Exigen justicia por la muerte de Daniel

RIOVERDE.- Realizan marcha familiares y amigos de Daniel, a quien le arrebataron la vida el pasado sábado; exigen todo el peso de la ley para los responsables.

Daniel el pasado sábado recibió una llamada telefónica por lo que salió, sin embargo, hombres armados le arrebataron la vida con un arma de fuego en la Infonavit Ojo de Agua.

Familiares y amigos de Daniel se congregaron en la plaza del Ejido de Puente del Carmen para iniciar una marcha hacia la presidencia municipal de Rioverde, donde jóvenes con más de una decena de pancartas exigían justicia para el joven.

Colocaron pancartas en Palacio municipal y prendieron veladoras; en su intervención su madre sostuvo: "venimos a pedir justicia, no queremos más niños muertos, luché para sacar la colonia adelante, sólo con algunos de los habitantes porque en la Presidencia municipal no nos dieron respuesta, no nos dieron apoyo".

"Hoy les pido que levanten la voz como yo, mi hijo era desmadroso, pero nunca fue un drogadicto, nunca envenenó a nadie, creyó en las gentes equivocadas, tenemos que pedir a Dios que nos dé fuerzas para enfrentar a esas personas que están afuera matando a nuestros hijos".

"Voy a luchar para salvar un poco esta juventud, mi hijo no merecía morir como lo mataron", finalmente dijo que fueron 6 años al frente de un comité que jamás hizo nada, por eso pide justicia.