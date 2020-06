Exigen no suspender servicio de agua a los morosos ante pandemia

RIOVERDE.- Luego de que el Municipio restringiera el servicio de agua potable a usuarios morosos, la senadora María Leonor Noyola exigió al alcalde Ramón Torres García que "no haya cortes de agua y se detengan los incrementos al líquido, porque de lo contrario llevará el caso a la Senado de la República".

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de San Luis Potosí, María Leonor Noyola acompañada de la regidora Rosario Sánchez Sánchez, Aracely Martínez Acosta y Alejandro Esparza, dieron a conocer que se tienen cortes de agua a los usuarios morosos, así como diversos incrementos al servicio.

En su intervención la senadora sostuvo que el agua es básica en todos los hogares, más donde existen familias vulnerables, no es tiempo de hacer cortes de agua e incremento por la pandemia que se está viviendo.

"Como funcionarios tenemos la obligación moral de atender cada día y en estos tiempos de pandemia, no quisiera actuar de otra manera, si es necesario se actuará mediante la legalidad para que esto vuelva a su normalidad".

Dijo que la regidora Rosario Sánchez ha sido víctima de violencia y discriminación por ser mujer, lo único que se busca es apoyar a la ciudadanía, que se lleve el vital líquido, es un derecho humano.

La obligación de la autoridad es llevar pipas de agua o garrafones, e hizo hincapié que, si no se lleva agua a la población, se llevará el caso al Senado para que se atienda a la brevedad posible.

"La ciudadanía no puede salir a trabajar, está en casa y no hay recursos y sin agua, es algo incongruente, los panistas no trabajan para la ciudadanía sino para ellos mismos", señaló.

Por su parte, la regidora María del Rosario, mencionó que ha recibido amenazas y que teme por su integridad.