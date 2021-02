Exigen poner orden en calles aledañas al mercado Arista

MATEHUALA.- Un verdadero desorden impera en el pasaje poniente del mercado "Mariano Arista", el que está invadido de bicicletas y la autoridad no hace nada por poner orden.

Comerciante de ese sector señaló que, cada quien hace lo que quiere en el pasaje, porque como ven que no hay autoridad, el pasaje ya está convertido en un estacionamiento de bicicletas, las que ocupan buen espacio, lo que hace que las personas no puedan caminar con libertad. Comentó que esto se hace porque no hay quién ponga orden para limpiar ese espacio de bicicletas, las que dejan durante todo el día y es que son de personas que trabajan y que ahí las dejan con candado.

Señaló que esto no da una buena imagen al Centro Histórico porque cada quien hace lo que mejor le parece, sostuvo la comerciante del exterior del mercado "Mariano Arista".