Extorsionan a los jueces ejidales

SAN CIRO DE ACOSTA.- Delincuentes ahora extorsionan hasta a las autoridades ejidales, por lo que recomiendan a estas personas no contestar llamadas de números desconocidos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal alertó a los Jueces Auxiliares de las llanadas que reciban, ya que se están recibiendo reportes del número 4942311084, donde están amenazando con hacer daño, si no proporcionan diversas cantidades de dinero.

Hicieron un llamado para no contestar las llamadas de números desconocidos y no realicen depósitos de dinero si les exigen, ya que es falso lo que les llegan a decir de presunto secuestro o que les harán daño.

En caso de recibir llamadas no proporcionar información alguna y de ser posible no contestar a número desconocidos, pues es la forma en que pueden chantajear los delincuentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí