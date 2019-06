Factible, concesionar la Fenahuap: ex edil

Si el municipio de Ciudad Valles quiere concesionar la Fenahuap debe de hacer una licitación pública por el monto que se maneja de ingresos y egresos, dijo el ex alcalde de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azuara.

De esta forma tendrían que evaluar cuánta gente estaría interesada en eso, teniendo que presentar números, porque la feria que se hace aquí en Valles si no recibe apoyo de Gobierno no camina y siempre tiene pérdidas. "No sé quién le vaya a querer entrar porque hay que invertirle y mucho, la feria tiene tres o cuatro años en que no le invierten a las instalaciones".