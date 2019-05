Fallas en Ingenio retrasan la zafra

Será hasta finales de este mes cuando concluya zafra, ya que los retrasos en la fábrica son continuos debido a reparaciones en el Ingenio y a niveles menores de molienda, señaló el dirigente de la Asociación de Productores Cañeros de la CNC, Antonio Juárez Torres, destacando que aun con estas contingencias, han alcanzado un Karbe alto, colocando la producción en cuarto lugar a nivel nacional.

"Llevamos acumulados un promedio de veinte días parados en fábrica, eso sin duda nos ha pegado fuerte, además el Ingenio empezó moliendo un promedio de siete mil toneladas diariamente y ahorita sólo llega a 6,000 ó 6,500 por día, esperamos concluir para el 25 de este mes, no el 6 de mayo como lo teníamos contemplado".

Informó que con 157 días zafrados, han logrado 957 mil toneladas procesadas, faltando un promedio de 130 mil toneladas, por lo que no se alcanzará la meta de un millón 120 mil toneladas, aunque tienen la esperanza de lograr un buen precio, ya que el Karbe alcanzado hasta ahora es de 130.225.

Juárez Torres, destacó que van a esperar y no pueden cantar victoria, sólo esperar que el precio les permita pagar los avíos y no quedarse en número rojos, pues la sequía aunque ahorita les ha favorecido para que la sacarosa esté concentrada, si no llueve la próxima zafra podría registrar cuantiosas pérdidas, porque la planta no está creciendo a buen nivel.