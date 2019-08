Fallido, simulacro de incendio en el Cereso de Rioverde

RIOVERDE.- El Centro de Reinserción Social, (Cereso) número 2 realizó simulacro de incendio ayer por la mañana, pero sin coordinación de los cuerpos de emergencia y evaluación, ya que se les avisó media hora después.

El Cereso alberga a 290 personas privadas de su libertad, por lo que se realizó el simulacro, sin embargo, nunca se les notificó a los cuerpos de emergencia para que realizaran la hipótesis de desarrollo, para poder llenar el formulario de evaluación.

Además, media hora después de que inició el simulacro de incendio, personal del Cereso comunicó a los cuerpos de emergencia quienes acudieron de inmediato, a quienes recomendaron "quédense en esta orillita".

Aunque prácticamente no los dejaron participar y a los cinco minutos les informaron que ya había concluido el simulacro; los rescatistas sorprendidos manifestaron que no pudieron evaluar el desempeño, porque no se les avisó en tiempo y forma.