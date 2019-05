Falta de lluvias causa baja presión de agua

CEDRAL.- En Cedral hay baja presión debido a que los mantos acuíferos están llegando a un punto crítico porque no ha llovido, de presentarse esto habría desabasto de agua.

El director del Organismo de Agua de Cedral, Israel Maldonado Morales, informó que se está exhortando a la población a que cuiden el vital líquido, que no lo desperdicien porque de un momento a otro pueden quedarse sin agua.

Esto dijo, porque los mantos acuíferos se están abatiendo debido a que no ha llovido, si dentro de 15 días no llueve la situación empeorará y vendrá el desabasto de agua, por eso se está haciendo el llamado con responsabilidad para que no se haga desperdicio del vital líquido, "hay que cuidarla para que mañana no nos falte", advirtió el funcionario.

Al respecto dijo que, los tres pozos ubicados en la comunidad de San Isidro se están monitoreando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Mencionó por último que, el registro es de 4,500 tomas domiciliarias y comerciales, por lo que exhorta a la población a que se cuide el agua, aunque actualmente hay baja presión, eviten lavar el automóvil, barrer la calle con mucha agua y evitar que los niños jueguen con el líquido.