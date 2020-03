Falta información sobre paro nacional de las mujeres

MATEHUALA.- Algunas mujeres desconocen aún qué es el movimiento "Un día sin mujeres" y en encuesta señalaron que no saben nada de que se vaya a realizar el próximo lunes.

Para conocer si las mujeres están debidamente enteradas de que el próximo el lunes 9 de marzo se buscó la opinión de algunas de ellas sobre esta medida que aplicarán las mujeres.

María del Rosario, vecina de la colonia San Isidro, indicó que no está muy bien enterada de eso, porque no escucha la radio y menos ve la televisión. Mucho menos lee periódicos. "No puedo contestar la pregunta", señaló cuando se le cuestionó si sabía sobre "Un día sin mujeres".

Silvia, de la calle 16 de Septiembre, también comentó que no sabe mucho de eso, pero refiere que en la fábrica en la que trabaja les dijeron que podían descansar el lunes quienes quisieran. "Hasta ahí. No he tenido una información de eso, pero deberían darlo a conocer al menos en la radio local, que es lo que más escucho, pero si es para nuestro bien pues qué bueno", comentó.

También se cuestionó a Leonor, quien dijo ser originaria de Villa de Guadalupe y quien expresó: "No sé de qué me está preguntando porque para allá no sabemos nada de que las mujeres vayan a salir a una marcha o no sé qué sea, no estoy muy bien enterada".

Por último, Graciela de la calle Negundos en la colonia Olivar de las Ánimas, expresó que sabe más o menos que el lunes las mujeres "no vamos a trabajar porque hay un paro nacional, pero no sé si es un día o cuántos", finalizó.