Familia sufre accidente; tres personas lesionadas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Familia de la capital potosina, que se dirigía a la Media Luna sufre accidente al caer a un barranco de 8 metros el automóvil en el que se transportaban, resultando tres personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital.
El accidente ocurrió en la carretera federal 70 a la altura de la localidad del Charco, cuando una familia originaria de Soledad de Graciano Sánchez se dirigía a la Media Luna.
La conductora de la unidad motriz perdió el control del volante, volcó y cayó a un barranco de 8 metros.
Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudió paramédicos de Protección Civil Municipal, evaluando a las personas accidentadas, una mujer resultó con lesiones de gravedad, mientras que otras 2 personas sufrieron heridas leves.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La mujer lesionada fue trasladada al Hospital Regional de Rioverde a recibir atención, mientras que los otros lesionados también fueron trasladados.
no te pierdas estas noticias
Motociclista resulta gravemente lesionado en la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
El hombre fue embestido por un vehículo no identificado cerca de la delegación de El Pujal
Dan apoyo a las familias afectadas por la tromba
Carmen Hernández
Desde láminas y otros enseres, rehabilitan caminos