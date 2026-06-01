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Familia sufre accidente; tres personas lesionadas

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Familia sufre accidente; tres personas lesionadas
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Familia de la capital potosina, que se dirigía a la Media Luna sufre accidente al caer a un barranco de 8 metros el automóvil en el que se transportaban, resultando tres personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital. 

      El accidente ocurrió en la carretera federal 70 a la altura de la localidad del Charco, cuando una familia originaria de Soledad de Graciano Sánchez se dirigía a la Media Luna. 

      La conductora de la unidad motriz perdió el control del volante, volcó y cayó a un barranco de 8 metros. 

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.  Al lugar acudió paramédicos de Protección Civil Municipal, evaluando a las personas accidentadas, una mujer resultó con lesiones de gravedad, mientras que otras 2 personas sufrieron heridas leves. 

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      La mujer lesionada fue trasladada al Hospital Regional de Rioverde a recibir atención, mientras que los otros lesionados también fueron trasladados.

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