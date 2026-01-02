Familias celebran año nuevo con cuetes

Matehuala.- Buena venta de cuetes tuvieron vendedores instalados en la Feria del Cohetón, mucha gente acudió a comprarlos para celebrar la llegada del año nuevo con fuegos artificiales y cuetes.

Buena afluencia de personas para celebrar la llegada del año nuevo con diversos artículos de pólvora, donde por tradición muchas familias inician el nuevo año acostumbrando aventar cuetes para celebrar esta fecha tan especial y el inicio de un nuevo año. A pesar de que Bomberos ha hecho llamados para evitar la quema de pólvora, así como algunas asociaciones caninas, asociaciones de apoyo a niños con autismo que han realizado campañas para evitar la compra de pólvora, la gente ha hecho caso omiso a estas peticiones y continúa con la tradición de celebrar la llegada del nuevo año con cuetes. Aunque hay que mencionar que la quema de pirotecnia también provoca muchos riesgos, ya que altera a los perros, quienes suelen ponerse nervioso, y buscan u espacio dónde protegerse, hasta llegan a lastimarse, e inclusive muchos se escapan de sus casas.

Además, muchos menores queman pólvora y terminan provocando incendios o incluso llegan a sufrir lesiones de severas consecuencias, al no saber accionar con seguridad la pirotecnia.