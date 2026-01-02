logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Familias celebran año nuevo con cuetes

Por Jesús Vázquez

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Familias celebran año nuevo con cuetes

Matehuala.- Buena venta de cuetes tuvieron vendedores instalados en la Feria del Cohetón, mucha gente acudió a comprarlos para celebrar la llegada del año nuevo con fuegos artificiales y cuetes.  

Buena afluencia de personas para celebrar la llegada del año nuevo con diversos artículos de pólvora, donde por tradición muchas familias inician el nuevo año acostumbrando aventar cuetes para celebrar esta fecha tan especial y el inicio de un nuevo año. A pesar de que Bomberos ha hecho llamados para evitar la quema de pólvora, así como algunas asociaciones caninas, asociaciones de apoyo a niños con autismo que han realizado campañas para evitar la compra de pólvora, la gente ha hecho caso omiso a estas peticiones y continúa con la tradición de celebrar la llegada del nuevo año con cuetes. Aunque hay que mencionar que la quema de pirotecnia también provoca muchos riesgos, ya que altera a los perros, quienes suelen ponerse nervioso, y buscan u espacio dónde protegerse, hasta llegan a lastimarse, e inclusive muchos se escapan de sus casas.

Además, muchos menores queman pólvora y terminan provocando incendios o incluso llegan a sufrir lesiones de severas consecuencias, al no saber accionar con seguridad la pirotecnia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ven riesgos en ingenios
Ven riesgos en ingenios

Ven riesgos en ingenios

SLP

Samuel Moreno

Protección Civil estatal registra alertas por malas condiciones laborales

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora
Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

SLP

Jesús Vázquez

Ante incidentes por detonaciones, se busca prevenir accidentes

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil
Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

SLP

Redacción

Aseguran regidores que su salario no aumentó

Tiene alta demanda ropa interior
Tiene alta demanda ropa interior

Tiene alta demanda ropa interior

SLP

Jesús Vázquez