Familias de Los Sabinos se manifiestan para exigir agua

Un nutrido grupo de habitantes del ejido Los Sabinos se presentaron esta mañana ante el Ayuntamiento para exigir el servicio del agua potable, pues llevan meses sólo siendo abastecidos con algunas pipas.

Los manifestantes encabezados por el juez auxiliar José Luis Galván Oyarvide fueron atendidos por autoridades municipales encabezados por el titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), Antonio Guillén, quien señaló que ya se está buscando solución para atender a todos los usuarios de la zona norte del municipio con la instalación de una nueva bomba.

Sin embargo, agregó, la Junta de Conciliación y Arbitraje determinó que no era necesario, por lo que se solicitó el amparo federal que fue autorizado, no obstante, de nueva cuenta la dependencia estatal quien lleva legalmente el caso de los huelguistas no ha respondido el amparo, por lo que se interpuso un proceso de desacato a una autoridad y se prevé en 10 días se dé una solución final y el inicio de los trabajos.