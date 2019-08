Ferece es un punto de encuentro de familias

CEDRAL.- La Feria Regional de Cedral (Ferece) es una de las de más tradición porque no sólo los artistas que se presentan en el Teatro del Pueblo hacen del evento lo mejor, sino que engloba lo religioso, así lo expresó el alcalde de Cedral, José Homero Mata Camarillo.

Dijo el edil que, son cientos de coterráneos los que vienen en estas fechas a participar de la alegría de esta fiesta, pero más porque vienen a festejar a la Virgen de la Asunción, la patrona de la ciudad.

"Esto es lo que les ha atraído por largos años que aquí se reúnen familias completas que residen en Estados Unidos, así como en varias partes del país y es el encuentro de la familia porque todos vienen a agradecer a la Virgen de la Asunción el permitirles estar nuevamente juntos", señaló.

Para la organización de la Feria no existe comité o patronato, sino que por tradición la planeación se lleva a cabo con los mismos funcionarios a los que se les dan las comisiones y los gastos corren por cuenta del Ayuntamiento para los grupos musicales del Teatro del Pueblo, por eso mismo se cobra la renta de la Plaza de Toros, del Palenque, del uso de suelo de los juegos mecánicos y a los comerciantes porque aquí no hay pago de entrada a la feria, ya que se hace en la calle, en los alrededores de la Alcaldía, del mercado y de la plaza principal.

Concluyó diciendo que la Feria Regional de Cedral se hará de acuerdo a los recursos que tengan. "No podemos gastar lo que no se tiene como ocurrió en la pasada feria organizada por el trienio de Juan Carlos Pérez, que trajo Los Tigres del Norte y está observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) porque no se justifica el gasto del evento y la procedencia.